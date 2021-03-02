«Крылья Советов» сыграют на резервном стадионе из-за ремонта «Самара-Арены»

«Крылья Советов» временно переедут на резервный стадион «Металлург» из-за ремонта на «Самара-Арене». Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Гарантийные ремонтные работы на стадионе планируют завершить до 15—20 марта. Строителем арены выступала татарстанская компания ООО «ПСО «Казань».

«ПСО «Казань» признала гарантийный случай, подписала необходимые акты и документы и в кратчайшие сроки обязуется за свой счет устранять выявленный дефект. Поскольку ряд деталей требует длительной доставки, ориентировочно ремонт завершится 15—20 марта. До этого времени матчи с участием клуба «Крылья Советов» будут проводиться на стадионе «Металлург», — говорится в сообщении.

Матчи с участием клуба «Крылья Советов» будут проводиться на стадионе «Металлург». Фото: vk.com/fckssamara

Серьезные дефекты на стадионе, построенном для проведения матчей чемпионата мира по футболу — 2018, обнаружены во время передачи арены из федеральной в областную собственность. Всего было зафиксировано около 1,9 тыс. замечаний, выявленных областной комиссией.

«Самара-Арена» является домашним стадионом местного футбольного клуба «Крылья Советов», выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Ранее Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о неосновательном обогащении «ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Структура Минспорта РФ требовала от застройщика стадионов в Саранске и Самаре более 9,9 млрд рублей.