В Минспорта РФ отказались от претензий к ПСО «Казань» на 10 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о неосновательном обогащении ПСО Казань Равиля Зиганшина. Структура Минспорта РФ требовала от застройщика стадионов в Саранске и Самаре более 9,9 млрд рублей.

АНО «Арена-2018" отказалось от иска, передает «РИА Новости». По ходу процесса организация несколько раз снижала сумму требований и теперь отказалась от них совсем.

Ранее Минспорта удалось взыскать с ПСО всего 1 млн рублей из-за срыва сроков возведения стадиона в Самаре.

Напомним, что после строительства двух стадионов к Чемпионату мира во футболу 2018 года обанкротилась другая компания Зиганшина — СК «Татдорстрой». Она выступала субподрядчиком проекта.