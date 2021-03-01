Утром в Казани загорелся бойцовский клуб

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани сегодня утром загорелся административный кабинет бойцовского клуба «Дивизион» в подвале девятиэтажного многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Инцидент произошел в 05.19 в доме по улице Тихомирнова в Вахитовском районе Казани. Сильное задымление наблюдалось в подъезде. Сотрудники пожарной охраны спасли трех жильцов: они надели на людей дыхательные маски от аппаратов на сжатом воздухе и вывели их со второго, пятого и девятого этажей первого подъезда.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В 5.37 открытое горение ликвидировали. Площадь пожара составила 15 кв. метров. Причину случившегося предстоит установить.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане с начала 2021 года зарегистрированы 562 пожара, на которых погибли 34 человека.



Татьяна Леухина