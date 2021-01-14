В Татарстане при пожаре садового дома погиб мужчина — он не смог выбраться

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Высокогорском районе Татарстана при пожаре в садовом доме погиб мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану

Пожар произошел вчера вечером около 8 часов вечера. Загорелся садовый домик на площади 16 кв. метров. Общая площадь пожара в одноэтажном бревенчатом доме и надворных постройках составила 51 кв. метр.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В огне погиб 74-летний хозяин дома. Он просил о помощи, сам позвонил охраннику СНТ и сообщил о возгорании. Однако выбраться сам не смог, его путь к дверям был отрезан огнем, на окнах дома были установлены решетки.

Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации печей.



Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Ранее в МЧС Татарстана призвали не оставлять без присмотра отопительные приборы и обратить внимание на исправность отопительных печей.



Ольга Плешкова