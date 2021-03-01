С 1 марта в России изменились правила начисления пособий на детей
В России с 1 марта завершилось автоматическое продление выдачи пособий на детей в возрасте до трех лет. Это было сделано из-за пандемии коронавируса.
Теперь же семьям, в которых родился первый ребенок, нужно собрать и лично подать все необходимые для начисления соцвыплат документы. При рождении второго ребенка родителям необходимо обращаться в Пенсионный фонд. В обоих случаях можно также обратиться в МФЦ.
Продлевать пособие нужно раз в год. Вместе с заявлением следует предоставлять весь пакет документов, передает «РИА Новости».
26 января Госдума приняла в первом чтении законопроект о начислении выплат больничных и пособий по материнству, единовременного пособия при рождении ребенка и уходу за ним из Фонда социального страхования (ФСС). Сейчас эти выплаты идут через работодателя. Документ будет гарантировать оплату вне зависимости от финансового положения компании.
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