С 1 марта в России изменились правила начисления пособий на детей

В России с 1 марта завершилось автоматическое продление выдачи пособий на детей в возрасте до трех лет. Это было сделано из-за пандемии коронавируса.



Теперь же семьям, в которых родился первый ребенок, нужно собрать и лично подать все необходимые для начисления соцвыплат документы. При рождении второго ребенка родителям необходимо обращаться в Пенсионный фонд. В обоих случаях можно также обратиться в МФЦ.

Фото: kzn.ru



Продлевать пособие нужно раз в год. Вместе с заявлением следует предоставлять весь пакет документов, передает «РИА Новости».



26 января Госдума приняла в первом чтении законопроект о начислении выплат больничных и пособий по материнству, единовременного пособия при рождении ребенка и уходу за ним из Фонда социального страхования (ФСС). Сейчас эти выплаты идут через работодателя. Документ будет гарантировать оплату вне зависимости от финансового положения компании.



Татьяна Леухина