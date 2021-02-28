Слуцкий — о победе над «Спартаком»: «Удовлетворен действиями команды — и в атакующих моментах, и в обороне»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Спартаком» в 20-м туре РПЛ.

— Не готов сейчас обсуждать каждое решение арбитра. То, что, понятно — мы играли часть второго тайма на одного человека больше, и смогли реализовать это преимущество. И даже когда остались в равных составах, я не могу сказать, что как-то уж совсем мы отдали инициативу. Удовлетворен действиями собственной команды сегодня, и в атакующих моментах, и в плане обороны, — передает его слова корреспондент «Реального времени».

Сегодня Рубин» обыграл в гостях московский «Спартак» (2:0) в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Это первая за 11 лет победа казанцев в гостях у «Спартака». Предыдущую победу «Рубин» одерживал летом 2010 года.