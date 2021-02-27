Дмитрий Квартальнов: «Хорошая игра с нашей стороны, но пока вот так, не получилось взять кубок»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итог матча против московского ЦСКА за итоговое первое место в регулярном чемпионате КХЛ. Армейцы с минимальным счетом обыграли казанцев — 1:0, и взяли Кубок Континента. Казанцы второй год подряд упустили трофей в последней игре сезона.

— Хорошая игра была с нашей стороны. Один минус — не было гола. Мы знали, против кого играем. Эта команда умеет терпеть, все-таки она — чемпион. Терпела, забила, а мы не забили. Им от штанги в ворота летело, а у нас от штанги. Неплохо играли, но пока вот так, к сожалению, не получилось взять кубок. Сейчас самое интересное начинается, — сказал специалист.

Также Квартальнов подчеркнул, что у него со всеми игроками хорошие отношения и никаких конфликтов нет, а в игре команды в сравнении с предыдущими играми он видит прогресс.

— Я очень доволен действиями всей команды. И у меня к иностранцам просто великолепное отношение. Мне сегодня команда в свете последних игр понравилась. Конечно, что-то не устраивает. Мы не забили гол, значит, где-то вынуждает соперник, где-то кто-то в какой-то форме. Я сейчас не буду ни в какие персоналии переходить, отмечать негативные момент. Согласен, что нам есть какие моменты улучшать. В том числе большинство, — сказал Квартальнов.

Напомним, «Ак Барс» шел на первой строчке турнирной таблицы КХЛ в течение всего 2021 года, однако в решающем матче уступил главному конкуренту, лидеру Западной конференции, московскому ЦСКА. Это шестая победа в регулярке московской команды за последние семь сезонов.