ЦСКА завоевал Кубок Континента, обыграв в Казани «Ак Барс»
«Ак Барс» проиграл дома московскому ЦСКА (0:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Единственная шайба была заброшена в середине второго периода, цели достиг бросок Артема Сергеева с синей линии. До конца встречи казанцы не раз имели возможность забить, но счет остался прежним.
Тише, тише, главный трофей впереди pic.twitter.com/WUlw7tVjuS— ХК Ак Барс (@hcakbars) February 27, 2021
Благодаря этой победе ЦСКА обогнал «Ак Барс» в турнирной таблице КХЛ и стал победителем Кубка Континента. Армейцы Москвы в третий раз подряд выиграли регулярный чемпионат. «Ак Барс» ни разу в своей истории не становился обладателем Кубка Континента.
Следующий матч казанцы проведут дома в рамках серии плей-офф с нижегородским «Торпедо».
«Ак Барс» — ЦСКА — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Голы:
0:1 Сергеев (Слепышев, 30:49).
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