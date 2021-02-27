ЦСКА завоевал Кубок Континента, обыграв в Казани «Ак Барс»

«Ак Барс» проиграл дома московскому ЦСКА (0:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Единственная шайба была заброшена в середине второго периода, цели достиг бросок Артема Сергеева с синей линии. До конца встречи казанцы не раз имели возможность забить, но счет остался прежним.

Тише, тише, главный трофей впереди pic.twitter.com/WUlw7tVjuS — ХК Ак Барс (@hcakbars) February 27, 2021

Благодаря этой победе ЦСКА обогнал «Ак Барс» в турнирной таблице КХЛ и стал победителем Кубка Континента. Армейцы Москвы в третий раз подряд выиграли регулярный чемпионат. «Ак Барс» ни разу в своей истории не становился обладателем Кубка Континента.

Следующий матч казанцы проведут дома в рамках серии плей-офф с нижегородским «Торпедо».

«Ак Барс» — ЦСКА — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Голы:

0:1 Сергеев (Слепышев, 30:49).