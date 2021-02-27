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ЦСКА завоевал Кубок Континента, обыграв в Казани «Ак Барс»

19:41, 27.02.2021
ЦСКА завоевал Кубок Континента, обыграв в Казани «Ак Барс»
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» проиграл дома московскому ЦСКА (0:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Единственная шайба была заброшена в середине второго периода, цели достиг бросок Артема Сергеева с синей линии. До конца встречи казанцы не раз имели возможность забить, но счет остался прежним.

Благодаря этой победе ЦСКА обогнал «Ак Барс» в турнирной таблице КХЛ и стал победителем Кубка Континента. Армейцы Москвы в третий раз подряд выиграли регулярный чемпионат. «Ак Барс» ни разу в своей истории не становился обладателем Кубка Континента.

Следующий матч казанцы проведут дома в рамках серии плей-офф с нижегородским «Торпедо».

«Ак Барс» — ЦСКА — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Голы:
0:1 Сергеев (Слепышев, 30:49).

СпортХоккей
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