С весной в Казань придет православное радио «Вера»

С 1 марта в Казани заработает первое православное радио «Вера — Казань». Вещание будет идти на частоте 95,5 МГц. В честь запуска новой радиостанции в Музее Казанской иконы пройдет торжественная церемония, в которой примет участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Радио вещает уже в 40 городах России, в нашей республике — сначала в Альметьевске. Инициатором его появления выступил митрополит Феофан, который был убежден в важности присутствия православной радиостанции в регионе.

В эфире «Вера — Казань» будут транслировать выступления известных священнослужителей, общественных деятелей, представителей творческой и научной интеллигенции. Музыкальный формат включает классику и современные инструментальные произведения, напевные баллады на русском языке, фольклор, старинные романсы и авторские песни. При этом исключается рекламный контент, будут лишь информационные сообщения о благотворительных и социальных проектах.