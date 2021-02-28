Нефтехимики провели военно-техническую эстафету и воссоздали реконструкцию боя ВОВ

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На базе детского лагеря «Юность» прошла традиционная военно-техническая эстафета ПАО «Нижнекамскнефтехим», приуроченная ко Дню защитника Отечества. Соревновалась 31 команда предприятия из числа работников заводов и структурных подразделений, а также студенты колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева.

Перед началом старта участников приветствовал генеральный директор компании Айрат Сафин. Особые слова напутствия прозвучали от ветерана Великой Отечественной войны, ветерана ПАО «Нижнекамскнефтехим» Анаса Хайруллина.



Участники проходили испытания по приему и передаче радиограммы, демонстрировали навыки фигурного вождения автомобиля. Также среди заданий эстафеты были соревнования по биатлону, сборке и разборке автомата, преодолению полосы препятствий, включающую в себя метание гранаты на точность и прохождение навесной переправы.

В этом году среди традиционных испытаний организаторы включили и новое — обнаружение «мин» при помощи металлоискателей. Также состоялся мастер — класс по современным видам оружия и военной амуниции вооруженных сил России.



Также в рамках эстафеты была организована выставка экспонатов военных лет, подготовленная участниками поискового отряда «Нефтехимик» и ВПК «Наследие». Особенно зрелищной в их исполнении была представлена реконструкция военного боя.

Кроме этого, была развернута полевая кухня. В се желающие могли подкрепиться «солдатской» кашей и горячим чаем. Итоги военно-технической эстафеты, а также награждение победителей состоится в ближайшие дни.

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