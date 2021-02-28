Позировавший на камеру под воровские лозунги сотрудник СК стал боксером

Фото: кадр видео

Бывший тюменский следователь Рафик Аглиуллин, которого уволили из следственного комитета после вечеринки с выкриками «АУЕ*» и «Жизнь ворам!», стал боксером. 27 февраля у него состоялся первый поединок в рамках турнира в одном из тюменских спортклубов.

Сейчас Аглиуллин работает адвокатом, он получил статус адвоката спустя несколько месяцев после увольнения из силового ведомства.

Аглиуллин был уволен из органов год назад после того, как в Сеть попало видео, где сотрудники силовых структур Тюменской области на банкете позируют под возглас «Жизнь ворам! АУЕ!*».



(*АУЕ — организация, запрещенная в России)

Ольга Плешкова