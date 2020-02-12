«Я из Татарстана, «салам» киньте»: в Тюмени СКР проверит видео с лозунгами АУЕ на банкете силовиков
Следственный комитет проверит видеозапись с банкета, в котором, возможно, участвовали сотрудники силовых структур Тюменской области. Издание «Новый день», опубликовавшее ролик, утверждает, что на нем запечатлено застолье в честь следователя областного управления СКР Рафика Аглиуллина.
«Я из Татарстана, «салам» киньте», — такими словами начинается видео.
Также в ролике есть момент, где трое мужчин позируют под возглас «Жизнь ворам! АУЕ!». Издание отмечает, что на видео засветились начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый и его заместитель Артур Рузеев, а также сам Рафик Аглиуллин.
Другой отрывок показывает заполненный зал ресторана, а голос за кадром произносит: «Так. Судья, прокурор, Следственный комитет».
В СУ СКР по Тюменской области назначена служебная проверка, сообщает «Российская газета».
Региональная прокуратура заверила, что на видео нет действующих сотрудников надзорного органа, передает «Коммерсант».Общество Татарстан
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