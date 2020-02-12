Из Следкома уволили позировавшего на камеру под воровские лозунги сотрудника

Фото: скриншот видео

Следственный комитет России уволил следователя Рафика Аглиуллина, который фигурирует на распространенной в СМИ видеозаписи с банкета.



Он уволен по дискредитирующим основаниям, а именно: за нарушение присяги сотрудника Следственного комитета России, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проверит видеозапись с банкета, в котором, возможно, участвовали сотрудники силовых структур Тюменской области. Издание «Новый день», опубликовавшее ролик, утверждает, что на нем запечатлено застолье в честь следователя областного управления СКР Рафика Аглиуллина.

«Я из Татарстана, «салам» киньте», — такими словами начинается видео. Также в ролике есть момент, где трое мужчин позируют под возглас «Жизнь ворам! АУЕ!».