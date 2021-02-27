В Татарстане на сегодняшний день провакцинировано 79 056 человек

В Татарстане на сегодняшний день провакцинировано 79 056 человек. За сутки привились от коронавируса 3 134 человека. Вторую дозу препарата получили 13 631 человек



В республике работают 153 пункта вакцинации. Записаться на получение прививки можно пятью способами:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ).

2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.

3. Единый номер 122.

4. при обращении в МФЦ.

5. При обращении по контактным телефонам в поликлинику.



Ольга Плешкова