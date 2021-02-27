В Татарстане на сегодняшний день провакцинировано 79 056 человек
В Татарстане на сегодняшний день провакцинировано 79 056 человек. За сутки привились от коронавируса 3 134 человека. Вторую дозу препарата получили 13 631 человек
В республике работают 153 пункта вакцинации. Записаться на получение прививки можно пятью способами:
1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ).
2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.
3. Единый номер 122.
4. при обращении в МФЦ.
5. При обращении по контактным телефонам в поликлинику.
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