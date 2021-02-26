ВОЗ следит за ситуацией с птичьим гриппом в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) следит за ситуацией вокруг вспышки птичьего гриппа в России и готова принять меры в случае необходимости. Об этом заявила эксперт организации Мария ван Керкхове.

— Мы отслеживаем любые угрозы человечеству в постоянном режиме, эта работа не прекращается. В том числе это касается и птичьего гриппа. Все мы сейчас говорим в основном о коронавирусе, но ВОЗ проводит работу и по всем другим направлениям. Другие угрозы нельзя терять из виду, — приводит ТАСС ее слова.

Фото: pixnio.com

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у семи сотрудников птицефабрики на юге России выявили птичий грипп нового типа. Там в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка. Это был первый в мире подтвержденный случай инфицирования людей вирусом гриппа птиц A(H5N8). Россия уведомила ВОЗ о случившемся. В организации обсудили с российскими властями выявление нового штамма птичьего гриппа А (H5N8), чтобы получить дополнительную информацию.

В это же время директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что уже сегодня в России можно приступить к разработке тест-системы, позволяющей оперативно выявлять случаи заражения человека вирусом птичьего гриппа H5N8.