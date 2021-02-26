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В Казани судебные приставы нашли и изъяли BMW за долг в 1 млн рублей

19:53, 26.02.2021
В Казани судебные приставы нашли и изъяли BMW за долг в 1 млн рублей
Фото: Пресс-служба УФССП России по Республике Татарстан

В Приволжском районе Казани судебные приставы нашли и изъяли BMW местной жительницы за долг по налогам в 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Приставы в рамках исполнительного производства ранее обращали взыскание на банковские счета должницы и вынесли запрет на регистрацию автомобиля и нескольких земельных участков. Однако она не погашала долг. В результате приставы арестовали иномарку женщины — автомобиль BMW, который в случае неуплаты продадут в счет долга.

Ранее в Казани судебные приставы арестовали и изъяли Porsche Cayenne у 42-летней женщины. Она не платила налоги с 2019 года.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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