На выходных татарстанцев ждет метель и скачки температур

Фото: МЧС РТ

Гидрометцентр Татарстана опубликовал обзор погоды на предстоящие выходные. Согласно прогнозам синоптиков, в выходные в республике ожидается метель.

В субботу, 27 февраля, произойдет существенное ухудшение погодных условий: ночью выпадет сильный снег, днем в отдельных районах с мокрым снегом. Порывы ветра будут достигать 18 м/с, на дорогах будет гололед. Ночью температуры воздуха составят -11..-16°, на востоке при прояснениях -17..-22°, к утру ожидается повышение до -6..-11°. Днем морозы составят -4..-9°, на юго-западе и юге 0..-4°.

Фото: kzn.ru

В воскресенье прогнозируется небольшой снег, ночью на востоке умеренный, местами с метелью. Температура вновь начнет понижаться: ночью до -9..-14°, на западе и при прояснениях до -18°, днем ожидается не выше -7..-12°.

В понедельник, 1 марта, существенных осадков не ожидается. Ночью морозы опустятся до -18..-23°, днем ожидаются -10..-15°. Во вторник, 2 марта, морозы будут держаться ночью до -18..-23°, при прояснениях до -28°. Но уже днем погода изменится: синоптики прогнозируют метель и повышение температур до -1..-6°, на востоке республики до -11°.

Ранее синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили жителей республики о неблагоприятных погодных условиях ночью и днем в пятницу.



Ольга Плешкова