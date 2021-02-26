США провели бомбардировки на востоке Сирии

Джо Байден уже успел провести свою первую военную операцию на посту президента США. Он одобрил бомбардировки на территории Сирии.

По данным Вашингтона, американские самолеты обстреляли склады террористических группировок, которые поддерживает Иран. Все они располагались на границе с Ираком.

По некоторым данным, погибли 17 боевиков, передает Daily Mail. США сбросили семь 500-фунтовых JDAM по семи целям.

В Белом доме подчеркивают, что бомбардировки стали ответом на террористические атаки на американские базы в Ираке. Обстрелы произошли 15 и 22 февраля. В их результате погиб один гражданский служащий и пострадал один военный.