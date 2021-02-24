Twitter объявил о блокировке 100 аккаунтов, связанных с Россией

Twitter заблокировал 100 аккаунтов, связанных с Россией. Речь идет о двух группах учетных записей, сообщается в блоге компании.



Первая включает в себя 69 аккаунтов, связанных с властями РФ, с помощью которых, как заявили в компании, осуществлялась активность, направленная на «ослабление стабильности и надежности НАТО». Во второй группе оказался 31 аккаунт — с них якобы велась деятельность против ЕС и США. По предварительным данным эти аккаунты были связаны с российским «Агентством интернет-исследований».

Как заявила представитель МИД России Мария Захарова, Москва изучит основания блокировки. «Будем разбираться с основанием блокировки и дадим экспертное заключение», — приводит ТАСС ее слова.

Фото: pixabay.com

Ранее Twitter и Facebook блокировали связанные с РФ аккаунты в соцсетях, в связи с чем в июне 2020 года Захарова призывала американские платформы пересмотреть подход по блокировке связанных с Россией аккаунтов.

Основатель Facebook Марк Цукрберг высказывался о том, чтобы поменять принцип блокировки контента еще в феврале прошлого года. По его словам, соцсеть стали чаще призывать к цензурированию контента, что доставляет дискомфорт.

В 2019 году Facebook и Twitter заявляли о блокировке более 700 аккаунтов, связанных с Ираном и Россией. Страницы вели от имени жителей 26 стран мира, но проверка показала, что аккаунты имеют связь с Ираном.

Маргарита Головатенко