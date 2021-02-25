Долги россиян за ЖКУ выросли до 625 млрд рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Росстате подсчитали, что к октябрю 2020 года размер задолженности россиян за коммунальные услуги вырос до 625 млрд рублей. За 12 месяцев эта сумма увеличилась на 55 млрд рублей.

Уже к началу 2020 года из-за начала отопительного сезона долг вырос до 615 млрд рублей, передает «Российская газета». За лето долги по отоплению уменьшились, но общая сумма задолженности за год все же выросла на 9,7%.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Около 276 млрд рублей население задолжало управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК. Еще 350 млрд рублей — долги жителей непосредственно ресурсоснабжающим организациям.

Собираемость начислений за ЖКУ за 9 месяцев 2020 года колебалась от 26% (в Алуште и Гурзуфе в еще допандемийном январе 2020 года) до 97% (в Кирове, Пензе, Сергиевом Посаде, Феодосии, Армянске летом).

Ранее сообщалось, что в Татарстане организации ЖКХ задолжали только за электричество 103,5 млн рублей. При этом за год задолженность уменьшилась на 21,7 млн рублей.

