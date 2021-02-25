«Рубин» исключил вратаря Коновалова из заявки на матчи РПЛ

«Рубин» исключил вратаря Ивана Коновалова из заявки на участие в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голкипер казанцев продолжит карьеру в другом клубе.

На Коновалова претендует казахстанский «Актобе» и российский «Урал», вместе с которым находился на сборе в Турции. Сегодня уральский клуб потерял основного вратаря Илью Помазуна, вернувшегося в ЦСКА.

Фото: torpedo-belaz.by

Коновалов выступает за «Рубин» с июля 2018 года. После ухода Курбана Бердыева с поста главного тренера команды он потерял место в основном составе казанцев.

Контракт Коновалова с «Рубином» рассчитан до конца июня 2022 года. Текущая рыночная стоимость голкипера, по данным Тransfermarkt, составляет 500 тысяч евро.