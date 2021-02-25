Канделаки рассказала, почему на «Матч ТВ» показывают боевики

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, почему в сетку вещания спортивного канала включают фильмы, не связанные со спортом. По ее словам, они вынуждены их ставить, потому что боевики нравятся телезрителям.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подвергла телеканал критике за большое количество фильмов в сетке вещания «Матч ТВ».

«Елене Валерьевне не нравятся боевики в сетке федерального канала. И мне они как жанр не нравятся, но аудитории «Матч ТВ» (цифры никогда не врут) они очень по душе. Смотреть же исключительно спортивные трансляции не может ни один болельщик. Более того, нет в мире ни одного бесплатного канала, который показывал бы исключительно спорт и его «обвязки». Надо ли говорить, что ни один боевик не украл время ни у одной рейтинговой трансляции? Лыжам они никак не мешают», — цитирует Канделаки «Матч ТВ».

Фото: rusfootball.info

Отметим, что вчера в сетке вещания телеканала был один фильм — «Добро пожаловать в Джунгли».

Сегодня в Германии стартует чемпионат мира по лыжным гонкам. «Матч ТВ» будет вести прямую трансляцию всех гонок на турнире. Подробнее о медальных перспективах российских лыжников на чемпионате мира читайте в материале «Реального времени».