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Россияне захотели получать корпоративную пенсию

07:42, 25.02.2021
Россияне захотели получать корпоративную пенсию
Фото: kzn.ru

Большинство россиян хотело бы получать корпоративную пенсию от работодателя в дополнение к государственной. Такой вывод сделали эксперты сервиса «Работа.ру» и НПФ «Сбербанк».

По данным соцопроса, 84% респондентов высказались за дополнительную пенсию от работодателя. За год количество желающих выросло, в прошлом году их доля составляла 78%. Больше трети участников опроса хотели бы получать не менее 30 тыс. рублей в месяц.

Фото: kzn.ru

Больше всего заинтересованы в корпоративных пенсиях люди от 36 до 55 лет — 85%. Среди молодежи «за» выступили 81% опрошенных. Больше всего корпоративным пенсионным программам доверяют в возрастной группе 56+, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что в России могут изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию.

Ольга Плешкова
Общество
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