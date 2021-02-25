В Нижнекамске открыли учебный пункт на базе пожарно-спасательной части №37

В Нижнекамске открыли учебную часть на базе пожарно-спасательной части №37. В филиале пункта в год будут готовить две группы, общей численностью до 60 человек.

Ранее пожарные командировались в учебные центры Казани и Набережных Челнов. Помимо того, что это далеко, обучение было дорогостоящим: в последние годы бюджет отряда позволял отправлять на обучение только по 15 человек в год.

В Нижнекамске в распоряжении учебного пункта находятся: лекторий, компьютерный класс, спортивный манеж с пожарной башней, учебно-тренировочный полигон, база ГДЗС и теплодымокамера.

Фото: e-nkama.ru

Пилотная группа из 28 человек уже приступила к обучению. После прохождения теоретической подготовки, практики в частях, сдачи экзамена слушатели получат свидетельство об окончании обучения по специальности «пожарный».

На сегодняшний день в обучении по специальности «пожарный» нуждаются 107 работников. Отмечается, что без специальной курсовой подготовки спасатель ограничен в выполнении служебных обязанностей. Например, у него нет возможности работать в дыхательном аппарате и на высоте, передает пресс-служба Нижнекамского района.



Ранее в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану ответили на анонимную жалобу, опубликованную в одном из сообществ «ВКонтакте» про экипировку пожарных в Казанском гарнизоне Федеральной противопожарной службы.

Татьяна Леухина