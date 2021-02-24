В МЧС Татарстана ответили на анонимную жалобу на экипировку пожарных

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану ответили на анонимную жалобу, опубликованную в одном из сообществ «ВКонтакте» про экипировку пожарных в Казанском гарнизоне Федеральной противопожарной службы. В ведомстве не подтвердили недостаток одежды в гарнизоне.

«Казанском гарнизоне Федеральной противопожарной службы не выдаются боевые одежды пожарного и средства к ним: футболки, обувь, краги, карабины, пояса. За отсутствием вышеперечисленного, сотрудники ФПС получают ожоги рук. Данные случаи приобрели систематический характер во время пожаротушения», — пишет автор поста, пожелавший остаться неизвестным.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ГУ МЧС РФ по РТ утверждают, что за последние 5 лет (еще со времен пожара и обрушения в ТЦ «Адмирал») случаев получения ожогов пожарными при тушении пожаров не фиксировалось. Зарплата сотрудника Федеральной противопожарной службы равняется не менее 32 тысячам рублей.

По данным ведомства, в Казанском гарнизоне нет проблем со специальной экипировкой. Идет постоянное обновление. Многие пожарные имеют по несколько комплектов боевой одежды. Предметами боевой одежды пожарного, средствами защиты рук и ног пожарного личный состав ГУ МЧС РФ по РТ обеспечивается поступившим по централизованным поставкам имуществом.

В январе текущего года Казанский гарнизон получил по 110 комплектов новой боевой одежды пожарного, средств защиты рук, защитной обуви пожарного. В прошлом году личный состав 7-го отряда получил 114 пар средств защиты рук пожарного, закупленных на выделенные денежные средства.

Также в этом году ожидается поступление 510 комплектов боевой одежды пожарного, 1 020 пар средств защиты рук, 595 пар защитной обуви. Еще на выделенные денежные средства закупят 100 комплектов боевой одежды и еще 595 пар обуви. Срок поставки — до 30 апреля 2021 года.

В 2020 году в ведомстве завершили работу по обеспечению дежурных караулов специальной одеждой и облегченной обувью для несения службы в суточном наряде. 7-й отряд Главного управления МЧС России по Республике Татарстан обеспечен данной номенклатурой в полном объеме.



Ранее в МЧС Татарстана прокомментировали появившееся в соцсетях распоряжение за подписью директора ГКУ «Пожарная охрана Республики Татарстан» об организации добровольной вакцинации 100% личного состава. Постановление оказалось подлинным, однако его уже отменили.

Татьяна Леухина