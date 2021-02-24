В Челнах ликвидировали открытое горение на складе керамической плитки
В Набережных Челнах ликвидировали открытое горение на складе керамической плитки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Это произошло в 18.29. Инцидент произошел в промзоне на Казанском проспекте 242/3 в 14.34. По приезде пожарных выяснилось, что горел бокс с пластиком и деревом.
Примерная площадь пожара составила 300 кв. м. На ликвидацию тушения пожара привлекли от РСЧС 59 человек, 20 ед. техники, в том числе от МЧС России — 38 человек, 12 ед. техники.
Погибших и пострадавших нет. На место происшествия выехал прокурор города Дмитрий Ерпелев. Организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщала прокуратура РТ.ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии