В Челнах на складе керамической плитки произошел пожар

Фото: МЧС по РТ

В Набережных Челнах в промзоне на Казанском проспекте 242/3 в 14.34 произошел пожар на складе керамической плитки, сообщает МЧС по РТ.

В 14.47 по прибытии первых пожарных подразделений 5-го отряда Федеральной противопожарной службы МЧС РФ происходило открытое горение бокса с пластиком и деревом.

В двухэтажном здании из железобетонных плит примерно 10х100 работают пять звеньев ГДЗС подразделений пожарной охраны, на тушение пожара подано пять стволов. Примерная площадь пожара — 300 кв. м. На ликвидацию тушения пожара привлечено от РСЧС 59 человек, 20 ед. техники, в том числе от МЧС России — 38 человек, 12 ед. техники.

Погибших и пострадавших нет. На место происшествия выехал прокурор города Дмитрий Ерпелев. Организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает прокуратура РТ.

Напомним, сегодня в Горно-Алтайске произошел крупный пожар в торговом центре «Ткацкий». В МЧС сообщали, что площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. метров.

Маргарита Головатенко