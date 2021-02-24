Фонд поддержки дольщиков РТ получил права на два дома «Свея»

Арбитражный суд Татарстана полностью удовлетворил иск Фонда поддержки дольщиков РТ, который намеревался стать приобретателем прав застройщика ООО Фирма «Свей» на два дома. Судебное заседание состоялось сегодня.

Речь идет о секциях А, Б, В 9-этажного жилого дома со встроенным магазином на первом этаже, расположенного в Казани по адресу ул. Адоратского, 71а, а также о 9-этажном пятисекционном доме по адресу ул. Чистопольская, 71а.



Также фонд получил права на проектную документацию по жилым домам, включающую в себя все внесенные в нее изменения.

Подробности дела читайте в материале «Реального времени», который выйдет в скором времени.