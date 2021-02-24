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Недвижимость

Фонд поддержки дольщиков РТ получил права на два дома «Свея»

18:43, 24.02.2021

Арбитражный суд Татарстана полностью удовлетворил иск Фонда поддержки дольщиков РТ, который намеревался стать приобретателем прав застройщика ООО Фирма «Свей» на два дома. Судебное заседание состоялось сегодня.

Речь идет о секциях А, Б, В 9-этажного жилого дома со встроенным магазином на первом этаже, расположенного в Казани по адресу ул. Адоратского, 71а, а также о 9-этажном пятисекционном доме по адресу ул. Чистопольская, 71а.

Также фонд получил права на проектную документацию по жилым домам, включающую в себя все внесенные в нее изменения.

Подробности дела читайте в материале «Реального времени», который выйдет в скором времени.

Недвижимость Татарстан
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