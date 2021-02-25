Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до -18 градусов
В четверг, 25 января, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем в западных районах республики снег, метель. На дорогах гололедица.
Ветер северный с переходом на южный умеренный, утром и днем местами сильный до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от -13 до -18 градусов, на востоке до -21˚. В Казани от -13°С до -16°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от -18°С до -21°С.Общество Татарстан
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