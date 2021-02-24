В Татарстане на нацпроект «Культура» в 2020 году потратили 279 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2020 году в Татарстане на реализацию нацпроекта «Культура» выделили 279 млн рублей. Кроме того, почти 250 млн рублей республика потратила при реконструкции школ искусств.

Эта статья расходов попала в состав национального проекта только в 2021 году, рассказала сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр культуры республики Ирада Аюпова.

Она также отметила, что 106 млн рублей было направлено на закупку музыкальных инструментов для 14 образовательных учреждений культуры: «Это и фортепиано, и гитары, и скрипки, и духовые инструменты, и баяны».

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Минкультуры РТ добавила, что восемь объектов было построено с привлечением федерального финансирования. Кроме того, по республиканским программам велась работа по строительству 12 сельских клубов и капитальный ремонт 37 объектов культуры.

«Произведен капремонт Набережночелнинского театра кукол. Сейчас мы заняты тем, чтобы дооборудовать сцену. Мы ждем, когда театр переедет в здание, которое освободилось после переезда драматического театра», — сказала она.

Напомним, что 9 сентября 2020 года Набережночелнинский драмтеатр официально переехал в новое здание, построенное специально под него. В открытии принимал участие президент РТ Рустам Минниханов.