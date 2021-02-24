В МЧС предупредили татарстанцев о метели и сильном ветре

Фото: Максим Платонов (архив)

Метеорологи Татарстана предупредили жителей республики о непогоде. В республиканском главке МЧС дали советы, как вести себя во время метели и сильного ветра.

По прогнозам синоптиков, утром и днем 25 февраля в республике ожидаются метель и сильный ветер порывами 15—18 м/с.

В МЧС отметили, что при метели необходимо носить удобную и малоскользящую обувь. Любителям активного отдыха рекомендуется иметь при себе исправные средства связи, приборы навигации. Водителям нужно избегать внезапных торможений и быть внимательными на дороге. Пешеходам ведомство советует переходить улицу только по «зебре».

Фото: Максим Платонов (архив)

Кроме того, водителям посоветовали не выезжать за пределы населенных пунктов без необходимости. Любителей подледной рыбалки в МЧС попросили воздержаться от выхода на лед из-за плохой видимости.

При сильном ветре в ведомстве советуют оставаться в помещениях, не оставлять без присмотра детей, сторониться деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.