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Президентом Ассоциации рестораторов и отельеров РТ стал Зуфар Гаязов

13:53, 24.02.2021
Президентом Ассоциации рестораторов и отельеров РТ стал Зуфар Гаязов
Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня на итоговой коллегии Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Зуфар Гаязов выбран президентом Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана. До этого он занимал должность председателя правления организации.

Вместо Гаязова председателем правления назначен Михаил Шарипов, владелец кафе «Сказка».

Напомним, в конце января Ренат Залютдинов, возглавлявший Ассоциацию рестораторов и отельеров Казани и Татарстана, умер в возрасте 68 лет. Причиной смерти стал COVID-19.

Общество Татарстан
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