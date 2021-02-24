Президентом Ассоциации рестораторов и отельеров РТ стал Зуфар Гаязов

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня на итоговой коллегии Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Зуфар Гаязов выбран президентом Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана. До этого он занимал должность председателя правления организации.

Вместо Гаязова председателем правления назначен Михаил Шарипов, владелец кафе «Сказка».

Напомним, в конце января Ренат Залютдинов, возглавлявший Ассоциацию рестораторов и отельеров Казани и Татарстана, умер в возрасте 68 лет. Причиной смерти стал COVID-19.

