В Татарстане не зарегистрировано ни одного случая гриппа

В Татарстане за этот эпидсезон не зарегистрировано ни одного случая гриппа. Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь управления Роспотребнадзора Миляуша Замалиева.



Напомним, что казанцев прививали от гриппа в том числе и на выходах из станций казанского метро. Им вводили вакцину «Совигрипп». Она содержит три штамма гриппа — по рекомендации ВОЗ на этот год. Всего от гриппа было привито 61% населения РТ. Вакцинация завершилась в декабре 2020 года.

Главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов допускал одновременное заражение гриппом и коронавирусом. При этом он отметил, что неясно, как будет протекать болезнь и каковы будут последствия.

Ольга Плешкова