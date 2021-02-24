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В Московском районе Казани после прорыва трубы до сих пор нет воды

08:58, 24.02.2021
В Московском районе Казани после прорыва трубы до сих пор нет воды
Фото: kzn.ru

Жители Московского района все еще жалуются на отсутствие водоснабжения. Вода была отключена в 12 домах из-за аварии на водопроводе на улице Ибрагимова.

Жители предполагают, что аварию не устранили до сих пор. «Реальное время» направило запрос в исполком с просьбой прокомментировать ход работ.

Напомним, что 23 февраля в Казани ограничили движение транспорта на участке от улицы Чистопольской до проспекта Ямашева по проспекту Ибрагимова. Это связано с проведением технических работ.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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