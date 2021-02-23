В Казани открылся кинофестиваль народов Татарстана «Панорама»
В Казани открылся первый кинофестиваль народов Татарстана «Панорама», приуроченный к Году родных языков и народного единства, сообщает Пресс-служба ГБУК РТ «Татаркино».
В день открытия на сцене выступали коллективы культурных объединений Закавказья, коллектив узбекского танца «Хумо», народный ансамбль славянской песни «Кудёрушки» и коллектив индийского танца «Сантош».
Сегодня фестиваль стартовал в кинотеатре «Мир» с программой Дней чувашского кино. В марте пройдут Дни немецкого кино, в апреле — марийского, в мае — грузинского. Летом пройдут Дни тюркского, славянского и армянского кино. Осенью будут Дни дагестанского, бурятского, индийского и арабского кино. На финише «Панорама» представит Дни таджикского кино.
Фестиваль организовали Минкульт РТ совместно с учреждением культуры «Татаркино», Домом дружбы народов РТ и Ассамблеей народов Татарстана.
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