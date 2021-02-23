Жители Казани пожаловались, что из-за снега на тротуаре приходится ходить по трассе

Жители Казани пожаловались на то, что на Горьковском шоссе коммунальщики «увлеклись уборкой снега» и складировали его прямо на тротуаре. Из-за этого пешеходам приходится идти прямо по проезжей части дороги.

«Трактор сложил кучи снега прямо на пешеходную дорожку, и пешеходы создали себе новый проход», — рассказал автор ролика, опубликованного в соцсети.

На видео видно, что прямо на тротуаре лежат большие глыбы снега вплоть до трассы. Пешеходы уже успели вытоптать дорогу вдоль этой горы, которая выводит на проезжую часть.

Напомним, в Казани во всех районах работают телефоны горячей линии по вопросам уборки снега, также можно обратиться по номерам +7 (843) 236-41-23 и 063. Заявки можно оставить и в сервисе «Открытая Казань».

В начале февраля прокуратура Казани внесла представление в адрес руководителя исполнительного комитета города по вопросу значительного количества осадков в виде снега и образования гололедицы. После его рассмотрения власти приняли решение усилить мероприятия по уборке снега с увеличением числа техники и ручной рабочей силы.



Татьяна Демина