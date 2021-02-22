В Казани потушили загоревшийся производственный цех
Казанским пожарным удалось потушить огонь в цехе металлообработки на улице Поперечно-Ноксинской в Дербышках. Открытое горение было ликвидировано в 18.35.
Площадь пожара составила 75 кв. м, сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС. Горели запасы краски, резина, деревянные изделия.
Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора.
Напомним, сообщение о возгорании поступило около 17.11. Локализовать огонь сотрудники МЧС смогли только к 18.08.Происшествия Татарстан
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