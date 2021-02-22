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Происшествия

В Казани потушили загоревшийся производственный цех

19:24, 22.02.2021
В Казани потушили загоревшийся производственный цех
Фото: Максим Платонов (архив)

Казанским пожарным удалось потушить огонь в цехе металлообработки на улице Поперечно-Ноксинской в Дербышках. Открытое горение было ликвидировано в 18.35.

Площадь пожара составила 75 кв. м, сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС. Горели запасы краски, резина, деревянные изделия.

Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора.

Напомним, сообщение о возгорании поступило около 17.11. Локализовать огонь сотрудники МЧС смогли только к 18.08.

Происшествия Татарстан
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