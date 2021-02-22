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Происшествия

В Конго убит посол Италии

14:34, 22.02.2021
В Конго убит посол Италии
Фото: Максим Платонов (архив)

В Демократической Республике Конго совершено нападение на колонну Стабилизационной миссии ООН. В результате был убит посол Италии Лука Аттанасио.

Также убит солдат корпуса карабинеров, передает RT со ссылкой на МИД Италии.

Нападение произошло в городе Гома. Автомобиль дипломата ехал в составе Стабилизационной миссии ООН в Демократической Республике Конго.

По информации телеграм-канала Directorate4, террористы пытались захватить дипломатов в заложники.

Происшествия
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