В Конго убит посол Италии
В Демократической Республике Конго совершено нападение на колонну Стабилизационной миссии ООН. В результате был убит посол Италии Лука Аттанасио.
Также убит солдат корпуса карабинеров, передает RT со ссылкой на МИД Италии.
Нападение произошло в городе Гома. Автомобиль дипломата ехал в составе Стабилизационной миссии ООН в Демократической Республике Конго.
По информации телеграм-канала Directorate4, террористы пытались захватить дипломатов в заложники.Происшествия
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