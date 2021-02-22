В США проверят самолеты Boeing после падения части обшивки лайнера в Колорадо

Фото: wikipedia.org / Aero Icarus from Zürich

Федеральное управление гражданской авиации США проверит самолеты Boeing 777 после ЧП в городе Брумфилд штата Колорадо, когда от лайнера отпала часть обшивки. Об этом заявил глава авиарегулятора Стив Диксон.



«После консультаций с командой экспертов по авиационной безопасности... я дал им указание издать директиву лётной годности в чрезвычайных случаях, которая обяжет провести немедленные или более интенсивные инспекции самолётов Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000», — приводит RT слова из заявления Диксона в Twitter.

Некоторые самолеты могут вывести из эксплуатации.

wikipedia.org / Sergey Kustov

Напомним, деталь обшивки самолета упала в Брумфилде вблизи от жилых домов после возникших в самолете проблем с двигателем. В сети появились кадры, на которых видно, как двигатель частично разрушается из-за пожара.

Маргарита Головатенко