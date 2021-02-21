Российские ученые нашли препарат, сохраняющий нервные клетки при болезни Альцгеймера
Российские ученые Института цитологии РАН в ходе научного эксперимента над мышами подобрали препарат, предотвращающий гибель у человека нервных клеток при болезни Альцгеймера, сообщают «Вести».
Новый препарат содержит гидрокортизон, который в низких концентрациях препятствует появлению белковых комплексов, разрушающих клетки головного мозга.
Это позволит облегчить пациентам симптомы потери памяти, которые наблюдаются при болезни Альцгеймера, сообщил старший научный сотрудник института цитологии РАН Владимир Лазарев.
Ранее группа исследователей под руководством Рональда Кристала из Медицинского колледжа Вейла Корнелла в Нью-Йорке применила генную терапию для лечения «деменции боксеров». Они надеются, что подобный подход к лечению может победить и болезнь Альцгеймера.
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