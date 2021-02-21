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Промышленность

Россия планирует впервые показать танк «Армата» на зарубежной выставке

07:57, 21.02.2021
Россия планирует впервые показать танк «Армата» на зарубежной выставке
Фото: Соколрус / commons.wikimedia.org

Россия проведет презентацию танка Т-14 «Армата» за рубежом. Его представят иностранным специалистам на оружейной выставке IDEX-2021, проходящей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

«В Абу-Даби «Рособоронэкспорт» покажет новинки своего экспортного каталога (...) Впервые проведем публичные презентации танка Т-14 «Армата», — цитирует сообщение компании «Интерфакс».

Напомним, два года назад Россия представила на IDEX-2019 экспортную версию российского танка Т-90М, напечатанную на 3D-принтере.

«Армата» — тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе «Армата», был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа.

ПромышленностьОПК
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