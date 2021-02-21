WhatsApp введет ограничения для тех, кто не примет его обновленную политику

WhatsApp ограничит возможности пользования мессенджером лицам, которые не примут обновленные положения его политики конфиденциальности до 15 мая, говорится в сообщении, размещенном на сайте технической поддержки.

Пользователи WhatsApp, которые не согласятся до этого срока делиться данными с соцсетью Facebook, продолжат получать звонки и уведомления, но лишатся возможности читать и отправлять сообщения в приложении.

В WhatsApp заверили, что мессенджер не будет удалять аккаунт пользователей, которые не примут новую политику конфиденциальности.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что в WhatsApp при редактировании видео появится возможность отправлять его без звука. Также недавно его пользователям стала доступна функцию поиска по стикерам, настройки фона в чатах и некоторые другие.



Отметим, мессенджер WhatsApp стал стремительно терять пользователей после объявления о передаче их персональных данных Facebook. Люди переходят на использование для общения Telegram.

Татьяна Демина