WhatsApp введет новую функцию для пользователей

Специализированный портал сообщил о новой функции, которую готовится запустить для пользователей мессенджер WhatsApp.

При редактировании видео появится возможность отправлять его без звука, сообщает портал WABetaInfo.

Пока что функция доступна в бета-версии обновления 2.21.3.13, которое находится на стадии тестирования. На портале также отмечается, что в новом обновлении в мессенджер добавят еще один набор анимированных стикеров, а также улучшат функцию упоминания пользователя в групповом чате.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что WhatsApp добавил функцию поиска по стикерам, настройки фона в чатах и другие.

Напомним, мессенджер стал стремительно терять пользователей после объявления о передаче их персональных данных Facebook. Мессенджеру даже пришлось отложить это обновление.