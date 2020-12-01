В WhatsApp появились новые функции — в том числе поиск по стикерам

В обновленной версии WhatsApp появилась возможность большей настройки чата «под себя» и поиска по стикерам. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале мессенджера.



Теперь пользователи могут настраивать фоновое изображение для групповых и персональных чатов. Появилась возможность менять обои в соответствии с режимом. Также на фон можно ставить свои фотографии.

Кроме того, появилась функция поиска по стикерам, ключевым словам или смайлам.

Напомним, что еще пользователи WhatsApp могут отправлять исчезающие сообщения.