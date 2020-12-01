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В WhatsApp появились новые функции — в том числе поиск по стикерам

15:54, 01.12.2020
В WhatsApp появились новые функции — в том числе поиск по стикерам
Фото: piqsels.com

В обновленной версии WhatsApp появилась возможность большей настройки чата «под себя» и поиска по стикерам. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале мессенджера.

Теперь пользователи могут настраивать фоновое изображение для групповых и персональных чатов. Появилась возможность менять обои в соответствии с режимом. Также на фон можно ставить свои фотографии.

Кроме того, появилась функция поиска по стикерам, ключевым словам или смайлам.

Напомним, что еще пользователи WhatsApp могут отправлять исчезающие сообщения.

Технологии
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