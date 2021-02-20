Нижнекамские пожарные потушили огонь на территории БСИ

В Нижнекамском районе ликвидировали открытое горение на территории предприятия, где сегодня утром произошел пожар. Оно было ликвидировано в 11.41, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Напомним, что загорелся производственный цех на территории БСИ, в селе Нижнее Афанасово Нижнекамского района загорелся цех частной компании. В здании хранились сырье и готовая продукция (полимерная подложка для ламината). Возгорание предварительно произошло при пуске оборудования.

Площадь пожара составила около 1,5 тысячи кв. м. Погибших и пострадавших нет. Еще до прибытия пожарных эвакуировались 15 человек.