Нижнекамские пожарные потушили огонь на территории БСИ
В Нижнекамском районе ликвидировали открытое горение на территории предприятия, где сегодня утром произошел пожар. Оно было ликвидировано в 11.41, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.
Напомним, что загорелся производственный цех на территории БСИ, в селе Нижнее Афанасово Нижнекамского района загорелся цех частной компании. В здании хранились сырье и готовая продукция (полимерная подложка для ламината). Возгорание предварительно произошло при пуске оборудования.
Площадь пожара составила около 1,5 тысячи кв. м. Погибших и пострадавших нет. Еще до прибытия пожарных эвакуировались 15 человек.Происшествия Татарстан
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