Вице-премьер РФ и президент Татарстана открыли газотурбинную установку «Волга»

АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» (КМПО) построило газотурбинную энергетическую установку «Волга» электрической мощностью 17,3 МВт и тепловой мощностью 37,9 МВт. Сегодня в ее торжественной приемки приняли участие вице-премьер РФ Юрий Борисов и президент Татарстана Рустам Минниханов.



ГТЭУ предназначена для обеспечения электрической и тепловой энергией собственных нужд предприятия, а также внешних потребителей. Работа установки позволит сократить затраты предприятия на энергоносители на 30% с учетом продажи «излишков» электрической энергии на розничном рынке. Экономия составит около 300 млн рублей, заявил генеральный директор КМПО Дамир Каримуллин. По его словам, на данный момент установка перешла на этап испытаний, строительно-монтажные работы завершены.

Каримуллин также поблагодарил президента РТ за поддержку в реализации проекта, так как у него было немало противников из-за большой генерации.

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что автономные энергетические установки превосходят крупную генерацию в отдельных случаях и поэтому двигателисты развивают это направление. По его словам, это тренд в энергетике.

Новость дополняется