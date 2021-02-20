«Ростех» рассказал о происхождении названия «Белый лебедь» у казанских Ту-160

Фото: Максим Платонов (архив)

Летчики прозвали стратегический ракетоносец Ту-160 «Белым лебедем» из-за его выдающейся красоты. Так выглядит первая версия происхождения названия этой модели.

По другой версии, оно появилось из-за специального белого отражающего покрытия самолета. Это покрытие должно отразить часть энергии ядерного взрыва, чтобы защитить от облучения экипаж бомбардировщика, сообщает пресс-служба «Ростеха».

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня Ту-160 является основным самолетом дальней авиации. Чтобы подчеркнуть ценность каждой машины, по инициативе дальней авиации самолетам были даны имена, например, «Валерий Чкалов» или «Илья Муромец», добавляют в госкорпорации.

Напомним, что Минобороны России подало иск о взыскании с ПАО «Туполев» 5,5 млрд рублей. Скорее всего речь идет о неустойке в связи с нарушением сроков по сопряжению новой ракеты (изделие 506) и глубоко модернизированного стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М (изделие 70М), который строится на Казанском авиазаводе.