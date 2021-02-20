В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске

Площадь обрушения в цеху Норильской обогатительной фабрики составила порядка 1 тыс. кв. м. Спасатели установили место, где под завалами могут находится оставшиеся рабочие.

«По уточненной информации, произошли обрушения на общей площади порядка 1000 кв. м. Работы на месте проводятся в трехсменном режиме. Регулярно объявляется минута тишины», — говорится в сообщении главка МЧС по Красноярской области.

Фото: 24.mchs.gov.ru

Самостоятельно спаслись два человека, четырех человек спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. По последним данным, обнаружено место, где под завалами могут находиться люди, но есть угроза нового обрушения при спасательных работах, передает «РИА Новости».

Напомним, в ночь на 20 февраля произошло обрушение в цеху Норильской обогатительной фабрики. Один из рабочих, которых извлекли из-под завалов, скончался. По предварительным данным, обрушение произошло во время попытки укрепить конструкции цеха. Прокуратура начала проверку о нарушении правил промышленной безопасности. СК региона возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.