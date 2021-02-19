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На Зеленодольском заводе начали строить тринадцатый серийный катер для ВМФ

17:19, 19.02.2021
На Зеленодольском заводе начали строить тринадцатый серийный катер для ВМФ
Фото: zdship.ru

Сегодня на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» прошла торжественная церемония закладки корпуса серийного катера специального назначения проекта 21980 «Грачонок». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Данные катера строятся на предприятии с 2008 года. На сегодняшний день завод уже сдал 10 единиц, они служат в составе Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Заложенный сегодня катер стал тринадцатым в серии. Катера предназначены для охраны водных районов военно-морских баз ВМФ РФ.

Катера оснащаются гидроакустической станцией обнаружения подводных диверсионных сил и средств «Анапа», навигационной радиолокационной станцией МР-231, оптико-электронным комплексом освещения ближней воздушной и надводной обстановки МТК-201 М3 и поисково-обследовательским комплексом «Кальмар».

Фото: mil.ru

Ранее сообщалось, что Зеленодольский завод имени Горького построит для Военно-морского флота России еще три катера спецназначения проекта 21980 «Грачонок».

ПромышленностьОПК Татарстан
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