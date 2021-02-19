На Зеленодольском заводе начали строить тринадцатый серийный катер для ВМФ

Сегодня на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» прошла торжественная церемония закладки корпуса серийного катера специального назначения проекта 21980 «Грачонок». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Данные катера строятся на предприятии с 2008 года. На сегодняшний день завод уже сдал 10 единиц, они служат в составе Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Заложенный сегодня катер стал тринадцатым в серии. Катера предназначены для охраны водных районов военно-морских баз ВМФ РФ.

Катера оснащаются гидроакустической станцией обнаружения подводных диверсионных сил и средств «Анапа», навигационной радиолокационной станцией МР-231, оптико-электронным комплексом освещения ближней воздушной и надводной обстановки МТК-201 М3 и поисково-обследовательским комплексом «Кальмар».

Фото: mil.ru

Ранее сообщалось, что Зеленодольский завод имени Горького построит для Военно-морского флота России еще три катера спецназначения проекта 21980 «Грачонок».