Власти России утвердили величину прожиточного минимума на 2021 год

Фото: Илья Репин (архив)

Правительство России утвердило величину прожиточного минимума на душу населения в 2021 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В текущем году прожиточный минимум на душу населения в России составит 11 653 рубля. Для трудоспособного населения эта величина установлена в 12 702 рубля, для детей — в 11 303 рубля, для пенсионеров — в 10 022 рубля.

Фото: Илья Репин (архив)

Размер прожиточного минимума установлен на весь 2021 год исходя из медианного среднедушевого дохода по стране.

Напомним, с 1 января в России по-новому рассчитывается прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). В связи с этим в стране минимальная зарплата впервые превысила прожиточный минимум, составив 12 792 рублей.





Татьяна Демина